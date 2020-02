En una nueva emisión de la teleserie de Mega “Verdades Ocultas” se pudo observar una “impactante” escena, protagonizada por Agustina y Marco.

Todo comenzó cuando Marco la llevó hasta un lugar lejano a la ciudad, para confesarle que su hijo Tomasito realmente no estaba muerto y que era Cristóbal, palabras que dejaron en “shock” a Agustina.

El hombre le explicó a la rubia que todo había sido un plan de Leonardo, ya que él trabajaba para el fallecido, por lo que, luego de su muerte, Marco decidió abandonar el país junto al niño.

Tras esto, aseguró que decidió volver al Pasaje Nueva Esperanza para que el niño estuviera acompañado de su familia.

Debido a esta confesión, la hermana de Rocío rápidamente amenazó a Marco con denunciarlo a la policía, frente a lo cual el hombre le ofreció un singular acuerdo.

El trato consistía en que Agustina retornara a la ciudad para volver a vivir con ellos, argumentando que se habría arrepentido de ingresar al centro psiquiátrico.

De forma paralela, él aseguró que buscaría la forma de alejarse de ellos para que Agustina quedara sola al cuidado de su hijo Tomasito, propuesta que fue aceptada por la rubia.

No obstante, al volver al pasaje Agustina no se esperaba la reacción del niño, quien ya no la quería de vuelta y la trataba de “loca”.