La modelo Francisca Undurraga es una activa usuaria de Instagram, donde constantemente comparte fotografías de su día a día, como también de su naciente carrera musical.

No obstante, ahora dio que hablar luego de que se encontrara de vacaciones en Uruguay con su madre, donde la exchica reality decidió perpetuar el momento con una fotografía.

Quien se encargaría de tomarla sería su madre, pero de seguro nunca imaginó que ella la “trolearía” de esta forma, que fue descrita por Undurraga en la plataforma.

“Yo: mamá, sácame una foto donde se me vea el traste pero que NO se vea vulgar, que salga el mar por lo menos! Mamá: pfff se te ve un culo gordo, y ni hablar de las pechugas! Deberías sacarte esa porquería! Yo: ya po mamá toma la foto!! Pero qué se vea ARTÍSTICA Resultado: sin mar y tirada como un pescado muerto en medio del cemento del muelle! Pero pucha que me reí!”, detalló Fran.

La publicación, además de generar risas, obtuvo positivos comentarios donde los internautas aludieron a lo “bacán” de tener una relación así con su madre.

Aquí puedes ver la fotografía: