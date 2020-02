Hace más de ocho años que el animador de televisión Felipe Camiroaga falleció junto a otras 20 personas, en un trágico accidente ocurrido en las cercanías de la isla de Juan Fernández, luego de que el avión en el que viajaban se estrellara.

Tras esto, la hermana del animador Soledad Camiroaga decidió romper el silencio y hablar sobre la muerte de Felipe.

En conversación con Publimetro, Soledad aseguró que el fallecimiento de su hermano, sumado al estallido social ocurrido en Chile, la han llevado a un profundo proceso de introspección.

Asimismo, la hermana del querido animador explicó que vive en la casa que Felipe tenía en Colina, donde cuida permanentemente a los animales de Camiroaga.

“Colina me llena el corazón, ya que es un lugar muy especial para mí y mi familia. Vivir en medio de la naturaleza, cuidarla, compartir con la gente que trabaja y ama esta zona al igual que yo, es un verdadero privilegio. Lo tomo como un regalo”, comenzó expresando Soledad.

A esto agregó que “me siento feliz y orgullosa de trabajar y mantener con mucho esfuerzo este santuario, donde me siento muy segura y tranquila. Pero no lo hago sola, trabajan conmigo personas que son mis manos y mis ojos, y me ayudan a cuidar a cada uno de los animales. Hemos formado una linda familia junto a ellos y los animales que nos llegaron de herencia de un hermano maravilloso“.

Posteriormente, la mujer señaló que “después de perder a nuestra madre en circunstancias muy tristes el 2006, me di cuenta de que necesitaba compartir con los míos, y desarrollamos, en conjunto con Felipe, este proyecto. Él me dio la oportunidad de regresar a mi país a cuidar de los animales, que para mí son mi familia”.

Activa usuaria de redes sociales

Tras 8 años después del accidente, la mujer explicó el motivo por el cual constantemente comparte fotografías en su cuenta de Instagram.

“Compartir algunas fotografías y parte de mi identidad es una forma de agradecer tantos años de cariño que la gente me ha dado, de manera tan incondicional. Me ha costado mucho superar el duelo de mi hermano Felipe, ya que estaba recién sobrellevando la partida repentina de mi madre por una triste enfermedad, cuando sucedió el terrible accidente donde él muere, además las circunstancias en que sucedió y la forma en cómo se desarrolló la investigación”, detalló.

Finalmente sostuvo que “tengo 51 años, estoy pasando un momento muy importante en mi vida. El estallido social que comenzó en octubre pasado, nos movió el piso a todos. Me hizo reflexionar sobre cómo las personas en Chile necesitamos con urgencia ser escuchadas. Escucharnos, respetarnos. La necesidad de instancias transparentes, consecuentes y coherentes. En ese sentido, nuestra historia carece del sentido femenino, por eso quise desarrollar un Instagram, para empezar a entregar desde la humildad, amor y esperanza a muchísima gente”, fue su mensaje.