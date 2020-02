View this post on Instagram

En dulce espera🤍 . . Diario de una mamá: ya son 23 semanas, y cada día me conecto más con mi bebé Noah. Comienzo a mentalizarme y entrar en el Mundo materno, no les miento, mas conozco del tema, mas me aterroriza la idea de traer al Mundo un pequeño inocente, indefenso. Me siento tan afortunada, y bendecida, a veces no puedo creer que Dios me haya dado este regalo tan grande y tan importante. Me siento elegida y única Por estar creando una vida dentro de mi y más allá de eso siento una gran responsabilidad. Tengo mucho miedo e incertidumbre. A veces me pregunto si seré suficiente, si seré la madre que necesito ser, para críalo y enseñarle de la vida. Espero serlo, quiero serlo. E dejado de pensar en mi, pienso solo en el, en su bienestar y en su salud y felicidad. #momtobe #23weeks . . Ph @elhorus / spot @renaissancesantiagohotel