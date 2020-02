Hace algunos días el cantante chileno Américo hizo noticia tras “estallar” e increpar a una persona que se encontraba en el público, mientras él se presentaba en el festival que se realizaba en torno al “Carnaval con la fuerza del Sol” en Arica.

De hecho, una de las frases dichas por el cantante que más causó revuelo fue la siguiente: “Te invito a pasarlo bien amigo, te invito a disfrutar de este Carnaval. Y si no la pasas bien, que alguien le convide un poco de espuma y se entierre los dos dedos bien metidos en la raj…”, dijo en aquella oportunidad.

Tras esto, el artista estuvo en el centro de la noticia y fue criticado por mucha gente mediante redes sociales, razón por la cual él decidió defenderse.

Américo publicó un extenso video en su cuenta de Instagram explicando desde su punto de vista la situación ocurrida en Arica.

“Este mensaje es porque ayer pretendía que fuera un día completamente normal, relativamente normal, tranquilo, y no fue así. De un momento a otro me vi con un montón de llamados desde la televisión, desde medios de comunicación digitales, prensa escrita, de la radio, por la situación ocurrida el lunes recién pasado en Arica”, comenzó expresando.

A esto agregó que “hago este video para explicar y compartir cómo fue la situación y cuál fue la idea. Sin edición y sin un titular que sea lo primero que impacte, al contrario, aquí estoy tratando de que sea esto lo mas justo para mí y para mi familia, por mi equipo de trabajo, para la gente que me conoce y porque ha sido bastante injusto el juicio”, se sinceró el cantante.

Asimismo, indicó que “mi intención era empatizar, mi intención era colaborar con lo que ahí estaba sucediendo y no solamente esa mañana, sino que en los tres días de carnaval dónde habían manifestantes, y me parece perfecto de que haya alguna constancia, de que haya alguna consecuencia en cuanto al estallido”, dijo, respaldando el movimiento social.

De hecho, Américo aseguró que quería exponer estas manifestaciones a través de su micrófono, ya que según él ésta era “un arma bastante poderosa”.

Polémica frase

El cantante se refirió a la polémica frase que dijo durante su concierto, y explicó que “lo ocurrido con los dedos y la espuma que se los mandé a meter a alguien donde debía, fue eso una situación con una persona que ya nos tenía bastantes agotados, a mí equipo, a las bailarinas…”.

Asimismo, señaló que “ya no había forma de entenderse con él y fue solamente con él, el resto de la gente lo pasó fantástico, el resto de la gente entendió. Sabemos y entendemos y no queremos quedarnos afuera de lo que la gente necesita hoy”, dijo.

“El juicio fue bastante injusto”

Finalmente, el cantante chileno aseguró que tras lo ocurrido, “he sido insultado, descalificado, me han tratado de todo, inclusive me han tratado de peruano, de boliviano, de indio, y sí… tengo sangre india del norte del país, ¿creen que llamarme peruano o boliviano es un insulto?, para mí no lo es, al contrario, lo agradezco. La gente me recibe con mucho cariño, lo que me preocupan son las amenazas, la seguridad, no solamente la mía, sino que la de mi equipo la de mi familia”, fue parte de su mensaje.

Revisa acá el video: