El animador de televisión Francisco Saavedra es conocido por apoyar diversas causas referentes al área de salud, y específicamente, a las personas que sufren de enfermedades terminales, solicitando constantemente al ministro Jaime Mañalich una “Ley Nacional del Cáncer“.

Tal como lo hizo durante la jornada de ayer, cuando el conductor de “Contra viento y marea” compartió profundas palabras en sus redes sociales en relación a este tema.

El conductor de TV compartió una fotografía referente a una marcha a la que él asistió, y junto a la postal escribió que “me encontré con esta foto y leí que el cáncer es la primera causa de muerte en Chile”.

A esto agregó que “es impresentable que en nuestro país no tengamos una Ley Nacional del Cáncer. Siempre será importante marchar. He visto el sufrimiento en los hospitales, nadie me ha contado del dolor“, aseguró.

Posteriormente, el animador expresó que “creo que si hay algo que puedo agradecer en mi carrera como comunicador recorriendo el país y también participando de eventos tan significativos como los matrimonios, es el poder conectarme con el Chile real”.

Finalmente declaró que “lo único importante es exigir y voy a estar alzando la voz siempre por la dignidad, no podemos jactarnos de ser un país grande si nuestra salud está enferma. En marzo le corresponde a la Cámara de Diputados y estaremos pendientes”, dijo Saavedra.

