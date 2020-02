Marlen Olivari se presentó voluntariamente en tribunales tras orden de detención

Hace poco hablábamos de como la justicia decretó una orden de detención contra Marlen Olivari, luego de que no se presentara ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por una querella interpuesta en su contra.

No obstante, la mañana del pasado jueves la candidata a la alcaldía de Viña del Mar madrugó para estar a las 8 AM en el Centro de Justicia, de acuerdo a diario La Cuarta.

“Me presenté y la verdad es que está todo solucionado y la orden de detención quedó sin efecto“, sostuvo la ex show woman, detallando además que la próxima audiencia se realizará el 25 de marzo.

La ausencia de Marlen Olivari había levantado el rumor de que no lo hizo por un cuadro de estrés, tema que ella desmintió. “No he tenido cuadros de estrés (…) Le había dado un poder ante la notaría a mi abogado para que pudiera representarme. Por lo tanto, consideré que con eso era suficiente, pero la verdad es que la jueza dictaminó que no. Quería que yo estuviera acá, por eso dio la orden de detención, y yo lo encontré un poco exagerado“, explicó.

Sobre la querella interpuesta por presuntos honorarios adeudados al equipo de la campaña por la candidatura a alcaldesa, Marlen sostuvo que hay “un daño” a su imagen.

“Soy una mujer que jamás descalifico a las personas, nunca hablo mal de nadie y creo que solo me he dedicado a hacer el bien a la sociedad. Me llama mucho la atención las ganas y el interés de querer perjudicarme”, expresó.

De todas formas esta polémica está lejos de detener sus anhelos por convertirse en alcaldesa. “En Viña la gente me quiere muchísimo, estoy haciendo cosas lindas por la gente de mi región“, cerró.