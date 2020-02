La inesperada tendencia que se tomó las redes sociales tras presentación de Ozuna en Viña del Mar

El artista puertorriqueño, Ozuna, se presentó este viernes en el Festival de Viña del Mar 2020, donde el cantante se ganó el cariño del público y las dos gaviotas que entrega el certamen musical más importante de Latinoamérica.

En ese contexto, la actuación del boricua también se tomó las redes sociales y, sin pensarlo uno de sus compatriotas, Daddy Yankee, fue tendencia gracias al “Negrito de ojos claros”.

Resulta que los usuarios de Twitter dejaron en tendencia al “Boss”, todo esto pidiendo que el padre del reggaetón venga a la Quinta Vergara el próximo año.

Además, también recordaron su actuación cuando vino por primera vez en 2006 y, posteriormente participó en las ediciones 2009 y 2013.

Todos los años Daddy Yankee es tendencia en el festival de Viña, es que su show en el 2006 fue impecable y me atrevo a decir que nadie del género urbano lo ha superado. Aguante el Big Boss y nadie maaaaaaas

Ronquen, lo que ronquen…….. la historia no cambia…… el que descubrió América fue Cristóbal Colon… oite……Héctor The Father, not speaking english, tu papa…. #ozuna daddy yankee #Vina2020

— máxim (@maxportosaa) February 29, 2020