La comediante Natalia Valdebenito comentó de forma general el humor del Festival de Viña del Mar, deseándole buenos deseos a sus colegas.

“Más allá de ver algo bien hecho, el humor es cosa de gustos y muy personales”, comenzó diciendo la comediante en un tweet.

Agregó que “las diferencias también hacen reír y en mi caso me hacen reír mucho”.

Respecto a sus colegas dijo que “me encanta #fusionhumor y me río y admiro desde siempre el trabajo del #Flaco. Que le vaya lindo. ¡Que viva la comedia!”.

Más allá de ver algo bien hecho, el humor es cosa de gustos y muy personales. Las diferencias también hacen reír y en mi caso me hacen reír mucho. Me encanta #fusionhumor y me río y admiro desde siempre el trabajo del #Flaco. Que le vaya lindo.

¡Que viva la comedia! 🎉♥️🙌🏻

— Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) February 27, 2020