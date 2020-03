El pasado martes en “Bailando por un Sueño” se vivió uno de los primeros momentos tensos del espacio luego de que Carolina de Moras y Raquel Argandoña, ambas integrantes del jurado del programa de Canal 13, intercambiaran algunas ácidas palabras.

“Bueno, Pachano y Raquel, no se me pongan mañosos. Es muy temprano todavía, nos quedan más bailarines”, fue lo que soltó De Moras luego de que notaran que el notario no contara con una silla.

Ante el comentario, Argandoña no se quedó callada: “No vamos a contestar por educación, ya que eres visita en el canal“, soltó sin pelos en la lengua.

Si bien el tema quedó hasta ahí y continuaron con el desarrollo del programa, la exanimadora del Festival de Viña del Mar entregó una entrevista a Glamorama, donde repasó sus palabras sobre este encontrón con Argandoña.

“Es parte del juego de los jurados, de que ellos dos (Argandoña y Aníbal Pachano) sean un poco más picanudos, como dicen los peruanos (…) con la Fran no nos conocíamos y estoy gratamente sorprendida de ella. Con la Raquel, bueno, siempre ha sido lo mismo. La Raquel es, como digo yo, la señora mañosa“, soltó De Moras.

En la misma línea agregó: “Siento que Chile está con una sensibilidad donde queremos más buena onda que ser tan pesados. Aparte, para qué seguimos criticando, si criticando no construimos ni generamos nada positivo“.

Pero esto no quedó ahí.

La panelista de “Bienvenidos”, Argandoña, respondió a las palabras de Carolina, a través de las redes sociales del programa “Bailando por un Sueño“.

“La verdad es que hay gente que quiere a lo mejor aprovecharse de la imagen de uno para que hablen. Pero por eso estoy reevaluando si sigo o no, porque estoy en una etapa de la vida donde quiero pasarlo bien, de no complicarme, de cuando hay mala onda prefiero hacerme un lado”, partió comentando en el video que se compartió en Instagram.

Luego agregó: “Pero cuando ves que la gente no es sincera y no te dice las cosas a la cara, sino que las dice en un diario lo encuentro que es cinismo y no me gusta estar cuando hay mala onda, prefiero dar un paso al lado y disfrutar la vida de lo que me queda”.

Por último remató con: “Absolutamente nada me retiene. He trabajado muchos años en mi vida, por lo tanto puedo darme el gusto que si no quiero estar en un lugar: chao“.

Aquí puedes ver el video: