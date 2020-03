Durante la jornada de ayer, se continuó con el juicio contra el taxista que habría secuestrado y abusado de la hija de Dino Gordillo, Catalina Vega.

Cabe mencionar que el hombre está siendo imputado por los delitos de robo simple, secuestro y agresión sexual.

Fue justamente este tema el que abordaron en una nueva emisión del matinal “Mucho Gusto” de Mega, donde la mayoría de los panelistas se emocionaron con la historia.

Pero la más afectada fue la panelista y actriz Begoña Basauri, quien realizó una potente reflexión: “Creo que en particular el relato de Catalina, me descompone físicamente, me pasa algo corporal. Es duro poder entender que en el mundo, todas las mujeres hemos sido abusadas de alguna forma. Por eso es importante que entre mujeres, nos acompañemos”, comenzó expresando.

A esto agregó que “me encanta que nuestros compañeros hombres quieran acompañarnos, que un papá se desespera. Pero creo que tiene que ver con la necesidad de encontrar alguien que pueda entender y saber por lo que tú también pasaste. Es muy importante hoy el relato de Catalina“, dijo.

Asimismo, expresó que “es duro llegar a grande y darse cuenta que uno sufrió abusos, y que uno se echó la culpa de todo. Por qué tomé, por qué me puse esa ropa, por qué me fui sola. Pienso en Catalina y me dan ganas de abrazarla, como a miles de mujeres que no se pudieron defender”.

Finalmente señaló que “el camino es muy doloroso, pero es muy bonito lo que pasa (…) Es importante darle valor a la sensación que tiene un hombre de decir ‘quiero matarlo con mis manos, pero no lo hago porque creo en este sistema’. Mi reacción no es ir matarlo a él, sino que abrazarla a ella”, finalizó sumamente emocionada.