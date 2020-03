El pasado jueves la tensión invadió el estelar de Canal 13 “Bailando por un Sueño“, luego de que se gestara la primera instancia de eliminación.

En este contexto se reveló la nota secreta que colocó la miembro del jurado Raquel Argandoña, informando así qué pareja de las 18 disponibles debía presentarse nuevamente.

Uno de los puntajes que más sorprendió fue el de la pareja de Sofia Camará y Julio Allendes, quienes tuvieron un “2” por parte de la también panelista de “Bienvenidos”.

Esto generó la molesta de los concursantes, que no dudaron en plasmar sus descargos: “No me gustó para nada la nota que sacamos hoy de Raquel, no estamos para nada contentos, pero vamos a seguir trabajando“, sostuvo Allendes a través de las redes sociales.

A pesar de esta desalentadora calificación, el bailarín agradeció el apoyo de los fanáticos y los invitó a seguir votando por ellos, ya que la próxima semana presentarán un estilo “Disco”.