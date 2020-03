Hace algunas semanas que la meteoróloga Michelle Adam arribó al matinal de Mega “Mucho Gusto”, dejando atrás su trabajo en “Bienvenidos” de Canal 13.

Cabe recordar que este hecho causó gran expectación por parte de sus seguidores, quienes también se sorprendieron ante el “enroque” que hicieron con el meteorólogo Gianfranco Marcone, quien llegó hasta el matinal de Canal 13.

Tras esto, la profesional ha tenido una buena recepción en la señal de Mega, según lo ha comentado la misma Michelle a través de sus redes sociales y particularmente, mediante su cuenta de Instagram.

Fue justamente en esta plataforma donde la meteoróloga recibió un ácido comentario de parte de un usuario, quien -sin ninguna razón- la tildó de “desleal”.

Este comentario hizo reaccionar a Adam, quien inmediatamente le respondió: “Señor, no se proyecte en mí, no puede decir una palabra así si no me conoce. Que tenga buena semana“, le dijo.

Revisa la publicación acá: