Pollo Valdivia revela última y desgarradora frase que le dijo Javiera Suárez antes de morir

Este viernes se emitirá un nuevo capítulo del programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, el cual es conducido por Julián Elfenbein.

Los invitados para esta ocasión serán el extenista Marcelo Ríos, la actriz Solange Lackington, la bailarina de Axé Francini Amaral, la exchica reality Flavia Medina, el abogado Rodrigo Wainraight y por último, el animador de televisión Juan Carlos Valdivia.

Será justamente este último quien realizará emotivas declaraciones en torno a cómo fueron sus últimos minutos con su íntima amiga, la periodista fallecida Javiera Suárez.

Según relato en el espacio de CHV, “la conocíamos íntimamente, fuimos parte de su proceso, de su matrimonio, de su Pedrito Milagros, entonces recordarla a ella es una pena y un dolor. Esa es una gran pérdida del último tiempo, como fue en su época la partida de Camiroaga”, dijo.

Asimismo, recordó la visita que le realizó a la periodista un día antes de que falleciera: “No la quería ir a ver porque me pone mal el tema, no tengo la inteligencia emocional para enfrentar el tema… Fue su marido, Cristián, quien le dijo a mi mujer ‘dile al Pollo que venga porque no hay mucho tiempo‘”, confesó.

Por último, explicó que “cuando nos vemos ella me dice una cosa muy fuerte, muy íntima entre nosotros, porque yo le había dicho cuando le detectaron el cáncer que iba a luchar e iba a ganar la pelea, ‘vamos con esto que se puede, tú no te vas a morir, esto es una sentencia’. Entonces, apenas me ve entrar a su pieza se pone a llorar y me dice ‘maricón me dijiste que me iba a salvar’ y hasta el día de hoy eso me quedó”, declaró finalmente el animador.