Marcela Vacarezza estuvo en medio de la polémica, luego de publicar un registro donde se aprecia cómo diversos manifestantes atacan una patrulla policial.

El video lo compartió por medio de su cuenta de Twitter, donde expresó que “me hace recordar a la serie The Walking Dead. No están muertos pero actúan igual“, lanzó.

Ante esto, un usuario de la plataforma criticó duramente su mensaje y declaró que “tu visión de la vida cuica te tiene cegada, supéralo, eres inteligente”. A esto añadió que “insisto, la visión cuica es un tema, como ven esto de Providencia hacia arriba y como lo ven desde abajo”.

Las palabras del usuario hicieron reaccionar rápidamente la animadora, quien respondió con un contundente mensaje: “Cuico o no cuico, de derecha, de centro o izquierda, jóvenes y adultos, tradicionalistas y liberales, rubios y morenos, lindos y feos, gordos y flacos, etc, todos debiesen condenar la violencia de donde venga. No puede ser que nos separe un concepto tan básico”, cerró.

Revisa la publicación acá:

Tu visión de la vida cuica te tiene cegada, superalo, eres inteligente. — Marco Ibarra Soñez (@piedralaja) March 12, 2020