Uno de los temas más comentados en uno de los primeros capítulos de “Bailando por un sueño” fue el beso que se dio Raquel Argandoña con el conductor del espacio Martín Cárcamo.

Esto le trajo una serie de problemas a la animadora en su relación amorosa con el empresario Félix Ureta, quien -según dijo Raquel- no le contestó los mensajes por más de una semana.

Justamente sobre este tema hablaron en una nueva emisión del programa, donde Cárcamo decidió bromear a Argandoña.

Todo comenzó cuando Martín invitó al escenario a la jurado para ver si el participante “Sensual Spiderman” podía tomarla en brazos, lo que fue rechazado por la animadora.

“Ya que él no te puede levantar, ¿te puedo levantar yo?”, consultó Martín a Raquel. Ante esto, la jurado fue enfática en expresar que “por ningún motivo… Si ya con el beso no me contestaron en una semana, creo, ya aprendí la lección. ¡Por ningún motivo!“.

Tras esto, el conductor de televisión se resignó y dijo que “solamente quiero decir que estás regia”. Fue en este momento cuando el público inmediatamente comenzó a gritar “El beso”.

Ante la solicitud del público, Cárcamo declaró que “el otro día tuvimos un problema con el beso”, mientras que Raquel señaló que “caí la primera vez. En la segunda, no lo hago“.

“Yo voy a contar lo que pasó con el beso, porque mucha gente me lo ha preguntado. El beso de Ricky Martin no fue nada al lado del beso de usted, nada, nada“, comentó el animador del Festival de Viña de Mar 2020, en alusión al acercamiento que tuvo con el cantante puertorriqueño.

“El de Ricky Martin te gustó, el mío no“, soltó la animadora. “El suyo me gustó. El de Ricky, no tanto…”, cerró Cárcamo.