El reconocido periodista Carlos Zárate se manifestó en contra del alza de precios en diversos artículos y exámenes médicos, en medio de la emergencia que se vive en Chile por la llegada y expansión del COVID-19.

Bajo este contexto, el comunicador expresó mediante su cuenta de Twitter que “con el mayor de los respetos posibles. No entiendo cómo una constitución puede proteger la libertad de precios ante abusos tan evidentes en artículos y exámenes médicos“.

A esto agregó que “menos aún que el Gobierno este pasivo ante esos abusos”.

No obstante, el periodista recibió un singular comentario, que al parecer le habría molestado, puesto que no tardó en responder.

“Ve ahora don @CarlosZarateV el por qué #AprueboNuevaConstitucion?“, le dijo un usuario de la plataforma.

Ante esto, Zárate tuvo una contundente respuesta: “No me use. Cada uno debe interpretar como su conciencia le pide. Mi reflexión como todas me representa a mí y a nadie más”, declaró.

Revisa la publicación acá:

Con el mayor de los respetos posibles. No entiendo como una constitución puede proteger la libertad de precios ante abusos tan evidentes en artículos y exámenes médicos. Menos aún que el Gobierno este pasivo ante esos abusas — Carlos Zárate V. (@CarlosZarateV) March 17, 2020