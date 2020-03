View this post on Instagram

que pena más grande ver al mundo así.. asustados sin saber que hacer, o como pelear contra este monstruo. no hay una vacuna preventiva no hay un tratamiento cierto. no sabemos si nuestros hijos o nosotros lo tenemos. el antídoto lo tienen los que inventaron esta bomba mata humanos.. que esperan para soltarla?? si ya con el 80 % del mundo asustado se harán aún más Ricos. seguimos peleando a ciegas Dios ayúdanos PD: el dedo es para el creador del virus nada mas