Hace algunos días, la modelo Adriana Barrientos confesó que habría tenido un romance con el cantante chileno Beto Cuevas, en una nueva emisión del programa “La Divina Comida”.

“Estaba yo en mi casa y dije ‘¡que estupendo’. Él estaba tocando para la Teletón y yo dije ‘voy a tratar de ubicarlo a través de redes sociales’. En ese tiempo estaba Skype y lo agregué. Obviamente no me pescó, y al mes me agregó. ‘Hola, yo te veo en Morandé’ (le dijo Beto Cuevas)”, contó Barrientos en tal oportunidad.

“‘Hagamos cámara poh, Skype’. Listo. Ahí estábamos, directo al grano. Altiro poniendo canciones, música. Seis meses. Hay un disco entero que me lo sé de memoria”, relató.

A esto agregó que “todos los días me dedicaba distintas canciones. ‘Háblame…’ (Barrientos tararea la canción Háblame, del disco Miedo Escénico, publicado en 2008 por Cuevas). Esa canción de hecho… Claro, ahí está (se escucha el tema en su teléfono). La música es preciosa. Esto sonaba cuando yo hablaba con él, 28 años yo. Con las pechugas recién cambiadas”.

Finalmente reveló que se juntaron por primera vez en Navidad: “Primero me dice ‘estoy acá’. ‘¿Aquí en Messenger?’. ‘No. Aquí. Abre tu puerta’. Me paro, abro la puerta, 1,90 metro, flaco, alto. Cerré la puerta. No se abrió más en 10 días“, soltó en el programa de CHV.

Críticas

Ante esto, la exesposa del cantante Beto Cuevas, Estela Mora, salió al paso y decidió referirse a las confesiones de “La Leona”.

Al parecer, a Mora no le habrían gustado los dichos de Adriana y decidió arremeter contra ella a través de su cuenta de Instagram.

“El señor tiene hijos, pero como tú no tienes no sabes que significa ser digna. Gracias por el repost! Buenas noches”, le escribió en la red social, comentario que fue respondido por Adriana de la siguiente manera: “Antes de insultar a otra mujer dile a tu marido que te respete“.

Tras esto, “La Leona” mostró que Estela la bloqueó de la red social.

Finalmente, Adriana mostró una “historia” que habría subido la exesposa de Beto, donde dice que “¡cállate la boca roteca de cabaret que el señor tiene familia!”. Ante esto, Barrientos no se quedó callada y respondió de la siguiente manera: “El caballero dijo que estaba separado, reclámale a él. Atte. la roteca de cabaret“, cerró.

