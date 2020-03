“¡Qué tonto el comentario!”: La categórica respuesta de Amaro Gómez-Pablos a usuario que lo “desafió”

El destacado periodista Amaro Gómez-Pablos utiliza frecuentemente sus redes sociales para compartir diversas opiniones acerca de la contingencia nacional, generando amplias reacciones entre sus seguidores.

Tal como sucedió durante este viernes, cuando el conductor del matinal “Bienvenidos” de Canal 13 se refirió a la rápida propagación que ha tenido el coronavirus, por lo que llamó a las personas a realizar cuarentena en sus casas, para así evitar el contagio.

“4 de cada 5 casos de coronavirus se deben a personas que infectan sin saberlo. #QuedateEnLaCasa por eso se aboga, por la cuarentena general”, dijo el comunicador en su cuenta de Twitter.

No obstante, el periodista fue cuestionado por algunos de sus seguidores, por lo que decidió defenderse.

“Cierto, no soy experto. Soy sólo un periodista, pero atento a las medidas que toman otros en el mundo NO entiendo porque Chile no declara una cuarentena general. Salud versus Economía es una Falsa Dicotomía“, respondió.

Pero el periodista recibió un comentario aún más odioso, que no tardó en responder. “Repite esto mañana en el matinal o se te hace?“, le dijo un usuario al periodista.

Ante esto, Amaro respondió de la siguiente manera: “Qué tonto el comentario. ¿‘Se me hace’ con quién? ¿Crees que no lo voy a plantear? Pero lo haré con argumentos, no con arrogancia. No soy experto”, cerró.

Revisa la publicación acá:

4 de cada 5 casos de Coronavirus se deben a personas que infectan sin saberlo. #QuedateEnLaCasa POR ESO SE ABOGA POR LA CUARENTENA GENERAL — Amaro Gómez-Pablos (@tv_Amaro) March 20, 2020