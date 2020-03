“Tú te puedes quedar en casa, suerte la tuya”: La crítica que recibió el viudo de Javiera Suárez tras realizar singular llamado

Durante la tarde de este viernes, el reconocido doctor Cristián Arriagada, esposo de la fallecida periodista Javiera Suárez, compartió un llamado a través de sus redes sociales, en el que pedía a sus seguidores quedarse en casa, para así evitar el contagio por el coronavirus.

Según detalló el médico mediante su cuenta de Instagram, “la única manera de contener esta epidemia es pensando en los demás y siendo solidarios. Por nuestros padres, abuelos, vecinos con problemas de salud, por los más vulnerables y por todos aquellos que más lo necesitan es que hoy #yomequedoencasa”, dijo el profesional.

No obstante, recibió algunas críticas de ciertos usuarios, que aludían a las personas que no podían quedarse en casa y debían ir a trabajar.

“Tú te puedes quedar en casa, suerte la tuya. Más de la mitad de los chilenos tienes que seguir yendo a trabajar porque el Gobierno no da soluciones a nivel nacional. Una pega tener este Gobierno tan mierda y que solo piense en sus bolsillos. El gobierno nos prefiere muertos que vivos, triste realidad”, declaró una usuaria, ante la publicación del cirujano plástico.

Tras esto, Arriagada no dudó en contestar de la siguiente manera: “Calma Karen. El solo hecho de que los que se pueden quedar en la casa lo hagan, ya resuelve mucho. La idea no es no contagiarse, sino que no nos contagiemos todos al mismo tiempo. Vamos a estar bien”, cerró.

Revisa la publicación acá: