¡Dijo toda la verdad! Amaro Gómez-Pablos reveló el motivo de la llegada de Marcela Cubillos a “Bienvenidos”

Gran polémica causó la aclaración de la Contraloría con respecto a la participación de los alcaldes en los matinales, quienes, según la entidad, “deben limitarse a la entrega de información necesaria para el cumplimiento de las funciones municipales”.

Tras esto, el conductor del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, Amaro Gómez-Pablos, tuvo una categórica opinión: “Me parece de una frivolidad suprema sacar esta resolución en medio de una pandemia cuando la información es hoy salud, y los alcaldes han brindado un servicio de utilidad pública inigualable”.

A raíz de sus palabras, el comunicador recibió divididos comentarios de los usuarios de Twitter, quienes cuestionaron sus declaraciones.

Incluso hubo uno que causó la inmediata reacción de Amaro: “Tu opinión no es objetiva. Todos sabemos lo que están haciendo poniendo a Marcela Cubillos en el panel y a Joaquín Lavín hasta el cansancio. Lo bueno, es que el país ya no es el mismo, no nos tragamos sus cuentos. Total apoyo a Contraloría”, le dijo un usuario de la red social.

Respuesta de Amaro

Ante esto, el periodista aclaró la situación e incluso reveló el motivo de la llegada de la exministra de Educación, Marcela Cubillos, al matinal del 13.

“Marcela Cubillos fue puesta porque representa el Rechazo, y teníamos un desequilibrio con el Apruebo. Vidal/Lavin son Apruebo. Schalper/Cubillos son Rechazo”, afirmó.

Revisa la publicación acá: