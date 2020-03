“Quizás TVN estaría en cuarentena”: Periodista y pareja de Patricia Venegas perdió el olfato por el coronavirus

El periodista de TVN Anwar Said Farrán contrajo coronavirus, y el único síntoma que ha tenido es la pérdida del olfato, lo que técnicamente se llama “anosmia”.

La historia de cómo ha lidiado con el Covid-19, la contó en primera persona en su cuenta de Twitter. Allí también detalló cómo lo ha tenido que hacer con su pareja, la también periodista y lectora de noticias del canal, Patricia Venegas.

Lee su relato:

“El virus lo contraje en una visita por trabajo a Boston. Afortunadamente me aislé y eso evitó que contagiara a muchísima gente. Salvo la pérdida de olfato, casi no tuve síntomas. Acá les cuento la historia”.

“Cuando llegué de EE.UU. (14 de marzo) en el aeropuerto me midieron temperatura e hicieron preguntas, pero no me indicaron hacer cuarentena. Sin embargo @patriciavenegas está embarazada así es que decidimos auto-imponer aislamiento y @TVN apoyó la idea. Más tarde sería un acierto”.

“Ahí comenzó la cuarentena. Me sentía bien. Salvo un poco de fatiga estaba todo perfecto. Pensé que era parte del ajetreo de los embarques y escalas. Así que solo, pasé mis horas conectado a internet y tocando guitarra. En el día 8 me di cuenta que no percibía ningún aroma”.

“La ‘anosmia’ (falta de olfato) se prolongó por 3 días y me preocupé. Yo jamás tuve fiebre ni dolores de cabeza. Incluso me sentía en condiciones de ir a trabajar, pero como dicen que a la gente relativamente ‘joven’ no le pega tan fuerte, quise chequear y partí a urgencia”.

“En la clínica no querían hacerme el examen por falta de síntomas. Insistí y expliqué que había pasado por dos países, metros, bares, aeropuertos, que Paty estaba embarazada y que trabajo en una empresa con muchas personas. Como no me aceptaban tuve que exagerar“.

“Me tomaron una radiografía y me introdujeron dos hisopos en ambas fosas nasales. Luego de un rato me fui para la casa y 8 horas después me llamaron para decir que mi diagnóstico era positivo. Que me quedara encerrado tomando Paracetamol y que si me agravaba tenía que volver”.

“No lo esperaba. Fue un golpe porque ya estuve mucho tiempo separado de Paty y ahora se vienen 15 días más de encierro. No ha sido fácil, me pesan las ganas que tengo de abrazar esa pancita, pero al menos ella y los bebés están bien. Pese a todo lo malo, eso me alivia bastante”.

“Flexibilizar criterios para tomar el test me parece crucial. Lo mismo incluir la ‘anosmia’ como uno de los síntomas del #COVIDー19. Supongo que por mi edad esto no pegará tan fuerte. Me siento bien y al mismo tiempo feliz de haber contribuido a NO propagar la enfermedad”.

“De no haber extremado medidas, quizá @TVN estaría en cuarentena, @patriciavenegas contagiada, algunos adultos mayores y nuestros futuros bebés tb. Es por eso que al margen de las recomendaciones, es muy importante tomar conciencia a nivel personal de los efectos del #COVIDー19″.