¿Te acuerdas de ella? Así está Josenid, la niña de la canción “Su nombre en mi cuaderno”

En 2009 el puertorriqueño “Makano” estrenó una de las pocas canciones con las cuales hizo carrera en el mundo del reggaeton: “Su nombre en mi cuaderno“.

El artista puertorriqueño interpretó el tema en compañía de Josenid, una niña que “pintaba” como promesa de los ritmos urbanos en Centroamérica. En ese entonces la menor tenía ocho años y narraba una historia de amor entre dos niños en etapa escolar.

Ya han pasado 11 años y la realidad de la ahora joven es absolutamente distinta: tiene 19 años, sigue ligada a la música, es estudiante de comunicación audiovisual y hace algunos días anunció que será madre.

Así lo dio a conocer mediante sus redes sociales. “En medio de todo lo que está pasando, no hay nada que me conforta más, que el hecho de saber que estás y sentirte todos los días. Has llenado toda nuestra existencia de alegría e ilusión, de esperanza y satisfacción”, sostuvo.

“Solo quiero pedirle a Dios que te cuide y te traiga sano y a la vez”, complementó Josenid.

Mira el antes y después de la caribeña.