“Felicitaciones a mi marido”: María Luisa Godoy agradeció “tierno” gesto de su esposo con ella y sus hijas

Gracias al doctor @ugarte.sebastian hoy en el matinal aprendimos a hacer mascarillas en casa 😷❤️ Felicitaciones a mi marido que las hizo con ellas mientras estábamos en el matinal con poleras que le quedaban chica a la Luisa 👏🏼👏🏼 Ahora entre todas hacemos la de él! Y nos cuidamos entre todos 😍😍😍😍 (Consejo para los papás: Un muy buen panorama para los niños)