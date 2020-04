La “triste” razón por la que Daniel Fuenzalida desapareció repentinamente del Teatro Teletón

El pasado viernes y sábado se llevó a cabo una nueva edición de la Teletón, donde se logró recaudar exactamente $34.703.593.204, a pesar de la emergencia que se vive actualmente a causa del Covid-19.

Esta versión fue completamente diferente a las que se han vivido anteriormente, puesto que varios rostros animaron el evento desde sus propios hogares, como medida preventiva ante el coronavirus.

Con respecto a la mesa digital, los encargados de ocupar ese cargo fueron: Ignacia Antonia, Gino Costa, Eduardo de la Iglesia, Angélica Castro, Kika Silva y Daniel ‘Huevo’ Fuenzalida.

Fue justamente este último quien causó intriga, luego de “desaparecerse” de la mesa digital de manera completamente repentina.

Ante las múltiples consultas que recibió a través de redes sociales, el locutor radial decidió explicar lo sucedido.

“Para todos los que me preguntan por qué no aparecí más anoche en @mesadigitalteleton de @teleton_chile, es porque me comunicaron el sensible fallecimiento de un tío cercano y a quien quiero mucho, un abrazo a todos”, explicó.

Revisa la publicación acá: