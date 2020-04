“A pesar de mis 90 años…”: El emocionante saludo de “Naná” a sus seguidores de redes sociales

Durante la jornada de ayer, se confirmó el reestreno de la primera temporada de “MasterChef Chile” por las pantallas de Canal 13.

Una de las participantes que más destacó en el espacio fue Eliana Hernández, más conocida como “La Naná”, quien se ganó el cariño de sus compañeros -y el de los televidentes- con su “tierna” personalidad y su talento culinario.

Ahora, cinco años después de la emisión del programa, la exparticipante quiso enviar un cariñoso saludo a todos sus seguidores a través de redes sociales, donde también comentó cómo está viviendo el período de cuarentena.

“Ustedes van a tener una sorpresa, porque quiero agradecerles a todo el público que está preocupado por mi. Quiero que también ustedes se cuiden, por favor, hagan caso de las recomendaciones que tienen que tener”, comenzó expresando Naná.

A esto agregó que “a pesar de mis 90 años, yo estoy bien con el favor de Dios, porque me estoy cuidando para mis nietos, para mis bisnietos“.

Sobre el reestreno de la primera temporada de “MasterChef”, Eliana afirmó que “me emocioné demasiado al ver el primer MasterChef cuando yo salí. No me imaginé nunca que era tan abuelita, porque siempre me creo que tengo menos edad”.

Finalmente expresó: “Cuídense. Piensen que hay esperanza, que hay un ser superior que nos está protegiendo, pero tenemos que poner de nuestra parte también. Un abrazo y un beso para todo el público que me sigue y que me ha dado muchos cariños. Yo creo que por el afecto que me ha dado este país, estoy a esta edad todavía bien”, concluyó.

Revisa la publicación acá: