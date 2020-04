“Soy un poquito picota”: Steffi Méndez reveló por qué cocinó molesta el día de su eliminación en “MasterChef”

En un nuevo capítulo de “Sigamos de Largo” de Canal 13, el conductor Sergio Lagos y Maly Jorquiera entrevistaron a Steffi Méndez, la última eliminada de lo que se ha emitido del programa “MasterChef Celebrity”.

En este contexto la joven modelo fue consultada por su paso por el reality de cocina, donde aseguró que fue como “montaña rusa” de emociones.

“Cuando me fui me puse a llorar y reír porque no sabía cuál era la emoción. El proyecto de Masterchef yo lo describo en dos palabras, montaña rusa. Fue de altos y bajos”, aseveró la hija de Leopoldo Méndez.

“Un día llegabas y decías ‘voy a matar, voy a preparar un plato que los va a sorprender a todos y voy a ganar’… y me iba bien pero no ganaba…”, asegurando que esto hacía que se le fueran la energía y las ganas.

“Se iba poniendo más exigente cada vez, como que la energía con los compañeros también. Imagínate: vernos la cara todos los días, desayunar, estudiar, entonces hubo un momento en que nos estábamos sintiendo un poquito más irritables, pero era parte de la competencia”, explicó.

Es así como uno de los momentos donde se le vio más iracunda fue al cocinar su último día: ““Como me caen bien, les voy a confesar primero que yo soy una muy mala perdedora, me carga meterme a un juego y perder, soy un poquito picota y eso a mí se me nota porque soy expresiva”.

“Pero ese día había sido pesado porque partimos en grupo y no ganamos, Pablito estaba como con ganas de irse, entonces a eso me refiero con la energía de los compañeros… y eso se contagia, se nota en la cara. La cocina fue algo súper intenso, fue muy difícil no expresarme, por mis caras”, cerró.