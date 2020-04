Chiqui Aguayo no se cierra a tomar acciones legales contra TVN por despido en fuero maternal

El pasado jueves 9 de abril TVN comunicó el despido de dos de sus rostros del matinal “Buenos Días a Todos”, Chiqui Aguayo y Hugo Valencia.

En este contexto, la también comediante entregó detalles sobre su despido del canal estatal, con el portal Página 7: “Fue sorpresivo, pero sabíamos (con Hugo) que podía pasar“.

Aguayo además expresó que trabaja a honorarios, sin contrato, por lo que pese a que debe tener fuero maternal luego de dar a luz a su pequeña hija en septiembre del 2019, fue despedida de igual manera.

“Yo soy una trabajadora independiente, siempre ha sido así, nunca tuve contrato con el canal“, comentó a La Tercera, añadiendo además que hubiera preferido una rebaja de sueldo con el fin de evitar el despido.

“Mi empresa, que soy yo misma, está parada, yo soy una pyme, entonces de todas maneras me habría servido cualquier negociación con el canal“, expresó.

Por otro lado sostuvo que “es una muy mala fecha para quedar sin trabajo, pero sin embargo es lo que está haciendo un montón de empresas para seguir sobreviviendo. Por un lado lo comprendo, y por el otro lado digo ‘qué injusto para todo el mundo que no puede hacer otra cosa’. Yo vivo de hacer stand up, de hacer shows, y tampoco puedo funcionar ahí. Tengo miles de sentimientos encontrados”.

Finalmente expresó que varias personas le han ofrecido prestarle ayuda legal con respecto al fuero maternal, por lo que se encontraría evaluando llevar el caso a la justicia.

“No lo sé todavía, lo estoy estudiando, no he querido apresurarme. Tampoco lo descarto. Me llamó mucha gente para ofrecerme su ayuda. La verdad es que si se puede pelear el fuero, creo que lo voy a pelear”, cerró.