Paz Bascuñán “encantó” a sus seguidores de redes sociales con tres inéditas fotografías de su infancia y juventud

#Retoaceptado! Primera foto: 11 años subiendo a un avión rumbo a mi primer viaje sola, destino Buenos Aires (En esa época no había "manga", escalerita no más ! ) Segunda foto: Atrapada en la más pegote melancolía de los 15 años , rumbo a la Laguna San Rafael. Tercera foto: 24 años, rumbo a una fiesta en la Habana, sacudida la melancolía y de lleno en la gozadera ! 💃🏻 🤔🤔🤔 . Puras fotos con "rumbo". Ahora. En modo cuarentena . Rumbo a 🥴🥴🥴 . Les cuento en 10 años más . Me sacaré una foto .😉