Carla Jara recordó su primera portada de “Miss 17” y compartió reflexión sobre su paso por Mekano

Carla Jara dio que hablar en las redes sociales luego de que publicara una fotografía donde solo tenía 16 años de edad, enseñando su primera portada de la revista “Miss 17”.

En la publicación de Instagram además reflexionó sobre el aprendizaje que tuvo, no pudiendo olvidar su paso por Mekano, programa juvenil que le abrió sus puertas al mundo de la televisión.

“Haciendo orden encontré esto, mi primera portada en la “Miss 17”, tenía 16 años y mucha salud jajajaja (salgo con los cachetes rojos) q lindos recuerdos, era finalista del concurso , salí “Miss rostro”, partió reflexionando en una extensa publicación.

Luego agregó: “Lo pasé tan bien, fue ahí donde me vio Alex, el director de Mekano y me invitó a ser parte del programa, primero haciendo un espacio de música y luego parte del ballet, donde tenía mucho que ensayar para lograr estar al nivel de mis compañeros que eran todos bailarines”.

Por último repasó su salida del espacio con el fin de estudiar teatro. “No ha sido fácil, pero si me siento muy afortunada de la vida que tengo, agradezco cada etapa que he vivido y de la cual he aprendido mucho”, cerró.

Aquí puedes ver su publicación: