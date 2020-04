“Llegaba ‘doblado’ a la casa”: Jordi Castell reveló sabrosos detalles de su paso por “Primer Plano”

“Primer Plano” estuvo durante 20 años en pantallas y si bien en sus inicios abarcaba de una manera más suave las noticias del espectáculo, con el paso de los años cambió su estilo y marcó pautas tanto por los temas abordados como los/as entevistados/as que iban al estelar de Chilevisión.

Dos de sus panelistas históricos, como lo fueron Ignacio Gutiérrez y Jordi Castell, recordaron sabrosos detalles del extinto programa en diálogo con “El Aperitivo”, espacio que el fotógrafo transmite vía Instagram.

“¿Cuando trabajábamos en Primer Plano a qué hora salíamos? ¿A las dos y media?“, preguntó Castell a su invitado, quien reveló varios pasajes del backstage de la época. “No sé, pero había panes, como unas empanadas japonesas, no sé qué eran, pero era como una hueá (sic) de ansiedad que te daba. Aparte en ese vip, yo una vez me fui a las seis de la mañana. Ese vip era satánico. Me fui a las seis con unos globos en la cabeza“, dijo.

Ambos personajes siguieron con su historia y fue el ex TVN quien contó las consecuencias posteriores a las transmisiones. “Hueón (sic) y por suerte siempre fuimos conscientes y responsables. Cuando se prohibió tomar y manejar, nos iban a dejar. Cuando muchas veces nos iban a dejar de vuelta yo llegaba doblado a mi casa“, expresó.

“Yo despertaba y era como ‘ya, bájate’. Y salíamos tipo dos, tres de la mañana… Hay cuántas historias de ese vip. Era bien bueno ese vip”, complementó el actual panelista del matinal “Buenos días a todos”.