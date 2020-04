“Habían días en que no me acordaba de ninguna línea”: Jorge Zabaleta se sinceró sobre su salida de la televisión

A través de Instagram, el actor chileno Jorge Zabaleta realizó inéditas revelaciones, en una conversación online con la periodista Nataly Chilet, en su espacio llamado “Al otro lado”.

El actor se refirió a la decisión de no renovar contrato con Mega, lo que comunicó a principios de este año, para enfocarse en sus proyectos personales, los que contemplan la administración de su hotel en San Pedro de Atacama.

Sobre esto, Zabaleta indicó que “la tele para mí ya no. Ya tomé la decisión de salirme y prácticamente este año no se va a hacer nada, pero necesito un par de años fuera. Lo necesito“.

Asimismo, aseguró que “hice muchas cosas al mismo tiempo, entre que hice radio, el hotel, las teleseries, fue demasiado fuerte y me pasó la cuenta”.

De hecho, contó que “terminando ‘Juegos de Poder’, habían días en que no me acordaba de ninguna línea de lo que tenía que decir, porque no me entraban las letras, y era imposible decirlo (…) no tenía la capacidad de acordarme de la letra”, dijo,



El actor afirmó que estuvo de dos a tres años sin tener un día libre: “Cuando el cuerpo te empieza a pedir que pares, y uno no le hace caso te empieza a dar como señales más fuertes. Entonces empiezas con los ahogos, con los ataques de pánico, y después dije ‘ya no tengo 20 años’”, dijo Jorge a través de Instagram.

Finalmente declaró que “me costó muchísimo tomar la decisión, me costó soltar. Yo creo que si hoy me toca hacer un programa para la tele me pondría a llorar de angustia porque ahora no tengo la capacidad”, concluyó.