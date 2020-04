“Paso mucho frío, no me alcanza para comprar más cobijas”: La cruda historia de abuelita que emocionó al panel de “Bienvenidos”

Un emotivo momento se vivió en una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, protagonizado por Zolia, una adulta mayor quien contó su historia, mientras esperaba en una larga fila para retirar su pensión en la comuna de La Cisterna.

La mujer, sumamente conmocionada por la situación actual que se vive en Chile a causa del coronavirus y también por el hecho de que su pensión es baja, expresó que “voy a amanecer tirada y nadie va a saber de mí. Vivo sola, en mi metro cuadrado. Mis hijas trabajan, mis nietos también (…) dos horas me demoro y llego sumamente cansada“.

La abuelita de 77 años siguió comentando sobre su situación y relató que “en la noche paso frío. Paso mucho frío. Con la jubilación que yo tengo no me alcanza para comprar más cobijas para la cama. Así es la cosa, cuando una llega a vieja… Tengo una hija que es súper pobre también. La otra no, tiene lujitos, pero no se fija en la mamá”, reveló.

Por otra parte, Zolia relató una cruda historia sobre un asalto que sufrió el año pasado: “No respetan. En diciembre me asaltaron, me llevaron toda la jubilación, me quedé con $20. Subí la escalera y ahí me asaltaron. Así es la vida. En el 2012 murió un hijo mío, en 2014 murieron dos hijos míos. Necesito ropa de cama y para comer porque no me alcanza”, dijo la mujer.

Ayuda de “Bienvenidos”

Ante el sensible relato de la abuelita, fue Tonka Tomicic quien tomó la palabra y se comprometió a ayudar a la mujer.

“No se preocupe, a través de Martín (el periodista en terreno) la vamos a ayudar. Si usted les puede dar toda la información se la comparte para darle una mano. No se preocupe“.

