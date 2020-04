Renata Ruíz narró cómo ha vivido su primer embarazo durante cuarentena: “Ha sido todo demasiado orgánico”

La modelo Renata Ruiz, en conversación con programa “El Aperitivo” que conduce Jordi Castell, entregó detalles de cómo vive la cuarentena junto a su marido, así como con su embarazo.

Sobre esto último expresó que “es mi primera guagua, me habían metido tanto susto, que ha sido como si nada, he tenido que correr al baño, pero ha sido bacán, estoy feliz, la embarazada más feliz de la historia, me encanta estar embarazada. Yo estaría embarazada para siempre. No me ha costado nada dejar de tomar ponte tú, ha sido todo demasiado orgánico”.

Tras esto, fue consultada por su vida sexual, sacando aplausos por su honestidad frente al tema: “Soy súper honesta desde hace un par de meses embarazada a mí se me quitaron las ganas, tu cuerpo está distinto. Ya nos pondremos al día, habrá tiempo para ponerse al día“.

Finalmente se refirió a su bajo perfil en la televisión, asegurando evitó programas que la expongan más, como los realitys: “es una televisión súper manejada, preferí mantener siempre un perfil más bajo y yo tener el control de lo que se está mostrando de mí en la tele. Nunca di una entrevista antes de ser miss Chile, nunca hablé sobre mi vida privada“, cerró.