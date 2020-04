Belén Soto comparte potente reflexión sobre violencia contra la mujer: aprovechó para anunciar importante noticia

View this post on Instagram

Y El te pedirá perdón… quizás cuantas de ustedes en este momento se sienten identificadas y no se atreven a decirlo, ni pedir ayuda. Solo les digo amigas mías, no están solas. Creo que es una buena reflexión para la etapa que estamos viviendo en nuestras vidas. Espero que les sirva! Y si en este momento necesitan ayuda y quieren denunciar violencia contra la mujer, el número es 1455. (Este aplica para chile) Aprovecho de celebrar tambien el #DiaDelLibro con esta página de #NoTeLoMereces que sin lugar a dudas, me cambio rotundamente mi vida. Solo gracias 🙌🏻Vamos ahora el el Segundo libro!!!