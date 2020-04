Carolina Arredondo compartió bella fotografía con su hija y detalle llamó la atención en sus seguidores

View this post on Instagram

Días de Cuarentena 🦠 Que días difíciles que estamos viviendo, con altos y bajos, incertidumbre a veces inseguridad. Como muchas y muchos no he estado ajena a esos sentimientos, hay días en que me levanto llena de energía, ideas y proyectos, al día siguiente siento que no me puedo el cuerpo y así.. Hoy lo único que tranquiliza es que tengo hermosa compañía, quiero agradecerte hija mía por tu buena onda y apañe, no es fácil vivir el encierro, me imagino que desde tu adolescencia lo único que quieres es salir corriendo y juntarte con tus amigas y amigos en el Parque, pero debemos esperar y has sido muy paciente. Gracias por hacer tus guías (en familia, porque todos aportamos conversando de la Guerra fría o la Brigada Ramona Parra, en física no podemos aportar 🤣), por lavar la loza, por colgar la ropa, por compartir hacer el puzzle, por descargarnos aplicaciones para ver películas, por compartir los líos amorosos de tu amigo que nos hacen reír tanto, por sumarte a casi todas las actividades cuarentenisticas de hacer pan, cortarnos el pelo, hacer la clase de @bikramyogacentroyprovi ordenar compulsivamente, también flojear, por ser como eres. Alguien pensará que es lo mínimo que nosotros hacíamos cuando chicos, bueno, no siempre es fácil, menos encerrados, este tiempo nos ha exigido a tod@s. Así es que nuevamente @vmxnda te amo y gracias 😊❤️