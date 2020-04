Diana Bolocco contestó íntima pregunta de Martín Cárcamo: “El sexo está súper escaso y eso me tiene mal”

A través de una transmisión en Instagram entre Martín Cárcamo y Diana Bolocco, la animadora realizó inéditas confesiones sobre su vida privada.

Todo comenzó cuando Cárcamo dio inicio a un cuestionario breve de preguntas y respuestas, momento en el cual le consultó a la animadora lo siguiente: “¿Pensaste alguna vez que ibas a encontrar el amor luego de tu separación?”, preguntó.

Ante esto, Bolocco fue franca en contestar que “pensé que iba a encontrar el amor pero nunca pensé que me iba a casar“.

Posteriormente, Cárcamo le consultó cómo iba “el sexo en la cuarentena”, pregunta que Diana no tardó en contestar.

“Súper escaso y eso me tiene mal. Con todos los niños en la casa es difícil, cuesta encontrar los espacios porque los niños chicos se meten en la cama todas las noches y además me acuesto muy temprano, pero ya me voy a poner al día“, declaró Diana.

