La ola de críticas que recibió Leo Caprile tras innecesario comentario sobre el peso de Ángeles Araya

El pasado martes se emitió un nuevo capítulo de “Aquí Somos Todos”, espacio conducido por Ángeles Araya que recientemente sumó al animador Leo Caprile.

Si bien durante el desarrollo del espacio se contaron emotivos casos que necesitan de colaboración para seguir adelante, un comentario de Caprile generó una ola de críticas en las redes sociales.

Recordemos que si bien el animador cuenta con apoyo y popularidad debido a los programas de antaño que ha conducido, sus palabras generaron un absoluto rechazo.

Esto ocurrió porque a Caprile se le ocurrió bromear con el aspecto físico de la conductora, principalmente por su peso, cuando ella reconoció su debilidad por los dulces árabes.

“Ya, no empiece con esas cosas porque se me va a poner gordita y usted tiene que estar impecable ¿ya? Yo le digo no más, para que se me cuide“, fue el comentario que soltó Leo, mientras hablaban de comida árabe.

Al decir esto, Ángeles lo miró con una cara que expresaba incomodidad y, tras una pequeña risa y mover la cabeza, continuó con la conversación.

Como era de imaginar, este comentario no fue bien recibido por las redes sociales, donde rechazaron las palabras de Caprile, quien fue catalogado de “machista”.

Aquí puedes ver el registro y las reacciones que generó:

Ver esta publicación en Instagram Leo Caprile comenta peso de la conductora Ángeles Araya por TV Una publicación compartida por Solo por TV (@soloportv) el 29 de Abr de 2020 a las 5:49 PDT

@leocaprile feo tu comentario… bien machista, ósea que no coma porque se va a poner gordita @Angeles_Araya ya no estamos en la tv de los 90… ósea porque es mujer no puede engordar y tú? como eres hombre puedes ser “gordito” bien desatinado OKEY #AquiSomosTodos — Javi L 🇨🇱 (@javieralu_) April 28, 2020

Leo caprile diciendo no coma dulces porque se pone gordita en el 2020 en televisión abierta que asco de payaso, más encima el único guaton es él con qué moral 🤦🏻‍♂️ #AquiSomosTodos debió decirle lo que piensa de una la animadora — Manuel González (@gonzalezpastene) April 28, 2020

Qué desatinao el @leocaprile pa hacer comentarios. Diciéndole a la chica que anima que no tiene que comer para que no se ponga gorda??????? #AquiSomosTodos . En MasterChef también se ahueonó con comentarios. Pésimo. — Feña Leiva (@ferferleiva) April 28, 2020