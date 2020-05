Aclaró todos los rumores: Millaray Viera se refirió por primera vez a la buena relación que mantiene con Álvaro López

A través de Instagram, la animadora Millaray Viera reveló diversos detalles sobre la relación que mantiene con su expareja Álvaro López, en entrevista con Jordi Castell en su programa “El Aperitivo”.

Cabe mencionar que ambos mantuvieron una relación entre el año 2008 y el 2012, fruto de la cual nació su hija Julieta.

Sobre esto, sostuvo que “es rico. No es instantáneo, es algo que se va construyendo, que requiere harta voluntad no solo de mi parte, también de él”, comenzó expresando la animadora.

“En ese sentido los dos fuimos bien conscientes de poner la Juli antes que todo. Y lo hemos logrado. La Juli es la más feliz con esos momentos. Como estamos en este período tan difícil, en que él estaba en su cuarentena, yo estaba en la mía y la Juli estaba sin su papá”, continuó relatando la conductora de “Yo Soy”.

También se refirió a los videos que ha publicado a través de sus redes sociales, donde aparece cantando junto a López. “A mí lo que me sorprende de eso, porque para mí ya es una cosa muy natural desde hace muchos años, nosotros pasamos las Navidades juntos, pero lo extraño que es para la mayoría de la gente eso es súper heavy”, afirmó Viera.

“Yo no estoy diciendo que sea un ejemplo de nada, porque no lo soy. Somos papás normales, discutimos por cosas de la Juli, como todos, pero que no puedan convivir dos personas que fueron matrimonio, o que a la gente le parezca tan raro, así como ‘ya, cuenta la verdad… ¿En verdad tienen algo?’. No. Absolutamente nada. Cada uno está en lo suyo”, prosiguió comentando.

“Pero que la norma o lo normal sea que la gente se odie, o que no se puedan volver a ver y que no puedan estar en un mismo lugar, es triste”, aseguró Millaray.

“Con voluntad fue cada vez más natural al punto que ahora nos matamos de la risa. Tenemos nuestras diferencias, no somos perfectos, pero nos queremos mucho, así que bacán”, declaró finalmente.