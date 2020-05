Ya queda poco: Yamna Lobos lució su pancita de embarazo en bella postal

View this post on Instagram

36 semanas en mi vientre! 🤰🏻como quiero tenerte en mis brazos y acurrucarte, nunca me había sentido tan fuerte de ser capaz de resistir lo que sea, tan sensible que hasta lo más mínimo me hace sentir hasta las lágrimas , tan segura de mi misma que nada me apaga ni me destruye y tan insegura a la vez que pienso si te pasara algo a ti o a tu papá me muero… Mis hormonas se expresan en este momento a través de estas palabras parece jajaja.. Pero es así ya estoy en la cuenta regresiva y es imposible no sentirme en esta discordia emocional.. Les pasa? Agu tienes un papi a toda prueba que esta esperándote con tanto amor❤️fuerza y energía que dará todo y más por nosotras que es lo único que me hace respirar profundo y tranquilizarme en estos días de incertidumbre, en donde lo único cierto que prevalece es el cariño sincero ese amor que esta latente entre nosotros y nuestros seres queridos.🤗❤️ #36semanasdeembarazo 📸@nathaliecsphotography 😍@rodrigostate