“Mamá chasquilla”: El fenómeno de Instagram llega a las pantallas de 13C

La construcción y los arreglos de la casa dejaron de ser un territorio habitado solo por hombres hace mucho tiempo. Así lo deja demostrado Rosario Allende, la figura detrás de “Mamá chasquilla”, cuenta de Instagram que suma más de 65 mil seguidores y en donde esta mujer entrega los mejores datos para remodelar distintos espacios.

Con solamente 30 años, la influencer que se ha posicionado como un referente femenino en construcción, ahora llega a las pantallas de 13C desde este domingo 24 de mayo, a las 11:30 horas, con un ciclo de 13 programas.

En este nuevo proyecto, Allende visitará a distintas personas que necesitan renovar sus hogares. A través de tutoriales, consejos y mucho trabajo en terreno, todos los integrantes de la casa perderán el miedo a las herramientas y sacarán el “maestro chasquilla” que llevan dentro.

Además, Rosario aportará con valiosos “chasquidatos” para hacer cualquier remodelación con sencillos pasos. En este sentido, la conductora busca que durante esta cuarentena y en plena crisis sanitaria los televidentes se animen para “aprender haciendo”.

Respecto a las razones que la motivaron a meterse más en el mundo de la construcción, Allende revela que su padre fue una de sus principales inspiraciones. “Mi papá siempre ha sido súper maestro chasquilla, de toda la vida, entonces esto va un poco en haberlo visto a él”, relata, a lo que añade que comenzó a darse cuenta de esta habilidad cuando tuvo su primer hogar.

“Todo partió con el departamento que teníamos que era medio antiguo, entonces tenía hartos detallitos de cosas sueltas, de cerámica quebradas y cosas así. Entonces me puse a investigar en Youtube, le pregunté también a mi papá y ahí fui aprendiendo en el acto”, comenta.

En cuanto a cómo surgió la idea de hacer una cuenta de Instagram más pública, Rosario indica que no fue su idea y que fueron sus vecinas quienes la impulsaron a emprender esta aventura: “Un grupo de amigas que eran mis vecinas me motivaron. Ellas siempre veían que estaba con las herramientas haciendo algo nuevo o, si les faltaba algo, me preguntaban a mí si tenía las herramientas o si sabía cómo arreglarlo. Ellas un día llegaron con la idea de abrir el Instagram y mostrarle a la gente que las cosas que yo hacía, las podían hacer ellos también”.

Y agrega que fue aprendiendo de a poco sobre este mundo de los influenciadores, del que jamás pensó que sería parte. “Yo antes ni siquiera subía mucho contenido en mi red social personal. No le tenía mucho cariño, ni siquiera sabía lo que era el término influencer”, confiesa la nueva figura de 13C.

Antes de convertirse en la cara tras “Mamá chasquilla”, Rosario afirma que era muy tímida y que le costaba mucho enfrentar las cámaras. Sin embargo, de a poco se fue “soltando” y sintiendo más cómoda con su nuevo rol. “Más que aprender, descubrí una faceta mía que antes me daba vergüenza y me solté más socialmente. Antes alguien me saludaba en la calle, no me acordaba quién era y me moría de vergüenza, ahora como que me empoderé un poco más y me siento más segura de mí misma”, puntualiza.