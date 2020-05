Marlene de la Fuente rompió el silencio sobre la separación de Iván Núñez y reveló que “no hay comunicación”

El nombre de Marlene de la Fuente, exesposa del periodista Iván Núñez, ha tomado más contingencia luego de que volviera a aparecer en televisión tras la salida de la cárcel de Rafael Garay, quien la estafó con una millonaria suma de dinero.

En el late “Me Late“, la periodista se refirió a este tema, así como uno más personal: su separación de Núñez.

“Mi separación fue de un día para el otro“, partió comentando la comunicadora. Daniel Fuenzalida, animador del espacio, le consultó si el conflicto con Garay influyó en su separación, a lo que de la Fuente fue clara.

“No. O sea, no sé si tiene que ver algo, o está aliado por alguna parte, no lo sé. Pero si tú me dices si la ruptura de mi separación fue en consecuencia de los malos ratos que tuvimos con Garay, yo quiero ser bien honesta y decirte no“, narró.

En la misma línea agregó: “Yo tenía una buena relación con mi ex marido y por ahí no fue. Ahora, si tiene que ver algo de ahí, hay que verlo“.

Finalmente explicó que ella está 24/7 con los niños, asegurando que es lo único que le interesa. Fuenzalida le consultó si mantenía comunicación con Iván Núñez, en especial tras la salida de Garay, a lo que ella reveló que no.

“No tengo ningún tipo de comunicación. Por lo menos hoy día no he tenido ningún llamado de él, ni ayer, que me diga ‘oye, de acuerdo a lo que sucedió, ¿están con miedo los niños?, ¿pasa algo?’. No. Lo estoy viendo yo con mis niños. Tengo que ver yo la salud mental de mis chicos“, cerró.