"Dirán que me vendí...": El categórico descargo de Sensual Spiderman en sus redes sociales

El conocido bailarín ecuatoriano Sensual Spiderman compartió un categórico mensaje a través de sus redes sociales, y particularmente, mediante su cuenta de Instagram.

El exintegrante del programa “Bailando por un sueño” indicó que “ayer me llamó una municipalidad para apoyarme en mi ayuda a la gente en situación de calle, les tuve que decir que no, porque si el alcalde me pide una foto, dirán que me vendí“, sostuvo.

Esto, haciendo alusión a las críticas que recibió por la fotografía que se tomó anteriormente con la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

“A todos los que critican, espero que estén haciendo algo por la gente de la calle y no se queden solo criticando por redes a los que si lo hacen“, cerró su mensaje.

Revisa la publicación acá: