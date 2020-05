El drástico cambio de look de Tere Kuster que fue inspirado en personaje de “La Casa de Papel”

Durante la cuarentena por el Covid-19, son múltiples los rostros que han optado por realizar arriesgados cambios de look, com Luis Jara, que se rapó, o Jean Philippe Cretton, que aclaró su cabello.

Quien también se sometió a drásticos cambios es la exchica “Resistiré”, Tere Kuster, optando por un corte ultra corto, llamado “mullet”,

Este es toda una tendencia este 2020, debido a que la actriz Úrsula Corberó, que le da vida a “Tokio” en la popular serie española “La Casa de Papel”, lo usa.

“El mismo día que me iba a cortar el pelo, el día que me decidí, le mandé una foto a Héctor Cornejo, que es mi estilista. Era la foto de Corberó y le expuse: ‘dejo esto y me retiro lentamente”, narró Kuster a LUN.

Ver esta publicación en Instagram 🖤⚡️ Hey a vos, hasta mañana ,Todo va a estar bien! Una publicación compartida por Miss Tere (@tere_kuster) el 20 de May de 2020 a las 6:06 PDT

La joven además señaló que nunca había tenido el pelo así de corto, pero no le tenía miedo a este cambio de look: “Lo he tenido de miles de colores y formas, y me lo hice porque hacía tiempo venía fantaseando con esta idea, quería lookearme con cosas que tienen que ver con el pelo corto”.

Aquí puedes ver su nuevo look: