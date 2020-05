Alcaldesa Matthei mostró su lado más hogareño y evidenció cómo se prepara para la llegada del invierno

View this post on Instagram

ME PREPARO PARA RECIBIR EL INVIERNO🌨 No existe nada más abrigador que un calentito chaleco de lana en invierno. Hace algunos días llevo tejiendo este chaleco trenzado medio ancho y usando como guía un chaleco que me siento cómoda y me gusta mucho. ¡Estoy ansiosa por terminarlo y mostrarles el resultado!🧶🥢💪🏻 Espero que tengan un gran sábado en casa y disfruten de lo que más les gusta hacer. Un gran abrazo