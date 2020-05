“Necesito opinión de mi people”: Pamela Díaz lanza pregunta sobre su hija Pascuala

La animadora de CHV Pamela Díaz es asidua usuaria de Instagram, donde ha documentado con distintos videos cómo va esta cuarentena junto a su hija Pascuala, de 3 años de edad.

Así, este fin de semana ambas protagonizaron un tierno video donde Pascuala pide unos regalos, pero Pamela lanza una pregunta a sus seguidores.

“¿Estará bien si le abro una cuenta de instagram a pascu ? Si o NO? Necesito opinión de mi people“, escribió.

En el video la animadora dice: “Estoy que le hago una cuenta de Instagram, no sé si está bien o no. O me estoy volviendo loca. ¿Corresponde o no corresponde?“.

En los comentarios sus seguidores se inclinaron por el NO.

“No para que mejor que disfrute su niñez como todo niño es muy linda no falta la gente cruel que le dirá tonteras”, “No, mejor verla a través de tu perfil por mientras ❤️”, “En muy chica Pame aún … que mande mensajes por tu cuenta por ahora! ☺️”, fueron algunos de los comentarios.