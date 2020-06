“¿No te da cosa verte así?”: La comentada imagen de Amaya Forch en redes sociales

Varios famosos han utilizado sus redes sociales en medio del período de cuarentena para compartir con sus fanáticos, y también indagar un poco más en las nuevas tendencias que se van generando en la web.

Una de ellas es Amaya Forch, quien sorprendió a sus seguidores de Instagram con una imagen donde aparece completamente “avejentada”, debido a que utilizó un filtro de la red social para observar “cómo se vería en algunas décadas más”.

Junto a la particular imagen, la actriz nacional expresó lo siguiente: “Cuarentena, día ….. uy, ya no me acuerdo… en qué año estamos?“.

Ante esto, Amaya recibió diversos comentarios de sus seguidores, quienes quedaron asombrados con la imagen. Incluso, hubo una usuaria que le consultó lo siguiente: “¿No te da cosa verte así?”.

Ante esto, Forch decidió contestar de forma categórica: “Noooo para nada. Es un efecto de una app. Es un juego, un chiste y si tengo la suerte de llegar a los 80 y tantos estaré feliz de tener esas o más arrugas. 😉”, dijo.

Revisa la publicación acá: