“Papá enfadar”: Hija de Cristiano Ronaldo enseñó en tierno video el alimento que su padre no le permite comer

No es un secreto que el futbollista Cristiano Ronaldo lleva una estricta dieta que no contiene alcohol ni azúcarez, pero si mucha fibra y complementos alimenticios.

Y todo apunta a que el deportista estaría inculcando a sus hijos con esta enseñanza desde hace un tiempo. O al menos eso hace pensar un registro que la pareja de Ronaldo, Georgina Rodríguez, compartió en Instagram.

En el video la pequeña Alana Martina aparece diciendo: “No, chocolate, no. ¡Papá enfadar, no chocolate!“. El registro además enseña a los hermanos de Alana, que aparecen comiendo una variedad de frutas.

Aquí puedes ver el video: