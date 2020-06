Macarena Pizarro se conmovió ante relato de boliviana que acampa con su hijo de dos años: “Es estremecedor”

Durante la jornada de ayer se dio a conocer la compleja realidad que enfrentan centenas de bolivianos en nuestro país, que buscan ser repatriados.

Cerca de 750 personas son las que esperarían regresar a su país, luego de que arribaran a Chile hace unos meses, con el fin de trabajar como temporeras.

Las bajas temperaturas no ayudan a la situación de estas familias, que si bien han recibido agua y alimentos, pasan la noche en carpas a la intemperie.

En este sentido la periodista de CHV Macarena Pizarro se conmovió con una mujer que cargaba a su hijo de dos años en la espalda: “Hace un mes ya estamos sin trabajo. Se acabó la temporada de uva. Y con esta pandemia no nos quieren recibir en otros lados, en ningún lado hay trabajo. Por esa razón estamos en este lugar, queremos volver a Bolivia, a nuestra casa“.

A esto se suma que el dinero que lograron ahorrar en Chile, lo han debido gastar para sobrevivir en Santiago, por lo que les es imposible volver a Bolivia.

“Ya no tenemos recursos, por eso vinimos. Ya no se puede vivir así. Quiero regresar a mi casa, quiero estar con mi familia, por estoy acá, ya no puedo estar más aquí, sin trabajo, así…”, sostuvo la mujer.

Esta situación emocionó a la periodista Macarena Pizarro, quien reconoció sentirse abrumada ante este panorama.

“Es estremecedor, pensar que ya comienzan a caer las primeras gotas de agua, que baja la temperatura. Cómo no va a ser conmovedor ver esta imagen y pensar que va a dormir a la intemperie esta noche. Cómo va a ser posible que no haya un hogar, por lo menos donde puedan estar los niños, cómo puede ser que esa guaguita tenga que dormir en la calle. Te juro que a mí como mamá me estremece, es algo que no debería ocurrir en nuestro país, no puede ser“, sostuvo.